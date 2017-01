Mexicaanse president annuleert bezoek aan Trump om kwestie grensmuur

De Mexicaanse minister zei wel te willen blijven samenwerken met de Verenigde Staten, maar alleen op punten die in het belang zijn van beide landen.

President Trump had woensdag aangekondigd dat er "binnen enkele maanden" een begin wordt gemaakt met de bouw van de muur die op de grens van de Verenigde Staten met Mexico moet komen. De bouw van de muur is een van de speerpunten uit de verkiezingscampagne van Trump geweest.

Trump is van mening dat Mexico volledig op moet draaien voor de kosten van de bouw van de muur. Peña Nieto had op zijn beurt aangekondigd dat daar geen sprake van zou zijn, waarop Trump zei dat zijn Mexicaanse collega zijn bezoek aan de VS beter af kon zeggen. Het besluit van de Mexicaanse president om niet te komen volgde dus donderdag.

Geld muur

De leider van de Republikeinse meerderheid in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, heeft donderdag ook gezegd dat het parlement hard werkt aan het vrijmaken van geld voor de muur langs de Mexicaanse grens.

Hij zei in eerste instantie te denken aan 12 tot 15 miljard dollar. De muur zou volgens verschillende ramingen van media in de VS ergens tussen de 10 en 40 miljard dollar (circa 37 miljard euro) gaan kosten.