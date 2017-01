Canadese vrouw leeft dagen zonder longen

De artsen van het Algemene Ziekenhuis van Toronto vreesden dat ze niet lang meer te leven had als gevolg van de zich snel verspreidende infectie.

Na overleg met naaste familie verwijderden ze in april de zieke longen, wat volgens de artsen een medische primeur was, meldde woensdag de Canadese krant The Globe and Mail.

De vrouw werd in leven gehouden door ultramoderne technologie, die de longen verving tot zes dagen later donorlongen arriveerden en de transplantatie slaagde. De vrouw zelf hoorde pas later van de gevaarlijke en voor zover bekend unieke ingreep, omdat ze destijds vanwege haar kritieke toestand in coma gehouden werd.