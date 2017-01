Waalse minister stapt op na 'Publifin-affaire'

Het ontslag is aanvaard door Furlan’s partijvoorzitter en premier Paul Magnette. "Ik sta recht in mijn schoenen, maar kan niet op een serene manier meer werken", sprak Furlan op een persconferentie.

De affaire draait om de zogeheten intercommunale Publifin in de regio Luik. In dat overheidsbedrijf zijn onder meer energie-, afval-, pensioen- en mediaondernemingen ondergebracht. Vorige maand bleek dat politici in een soort spookadviesraden forse presentievergoedingen opstreken, terwijl ze niet aanwezig hoefden te zijn. In Belgische media viel het woord maffiapraktijken al.

“Ik ben geen Calimero en ga dus niet klagen”, zegt Furlan. “Ik heb mijn lot steeds in eigen handen genomen. Het leven is meer dan een ministerschap”, aldus de 54-jarige politicus die terugkeert als Waals parlementslid en burgemeester van Thuin.

De Waalse socialistische partij kondigde eerder deze week maatregelen aan tegen de schimmige praktijken. Eerder stapten al enkele ambtenaren op. De in Wallonië machtige PS kondigde bij monde van voorzitter Elio Di Rupo eerder deze week maatregelen aan tegen de schimmige praktijken.

Onwenteling

Premier Magnette kondigde donderdag een bestuurlijk-ethische ''omwenteling" aan. Veel adviesfuncties worden opgedoekt en vergoedingen worden fors verlaagd of afgeschaft. Ook wordt voortaan openbaar wie hoeveel krijgt betaald.

In de nasleep van Furlans ontslag kondigden de PS-bestuurders van Publifin aan op te stappen. Eerder deden hun christendemocratische collega’s dat al.

De spin in het web van de Publifin-kluwen is Stéphane Moreau, die wel wordt vergeleken met de Italiaanse mediamagnaat Silvio Berlusconi. Moreau is naast burgemeester topman van Nethys, de operationele tak van Publifin. Hij moet een keuze maken tussen beide functies, maar is vanwege hartproblemen uit de running.