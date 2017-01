Zes mensen omgekomen bij hevige bosbranden Chili

Dat maakt de Chileense minister van Binnenlandse Zaken donderdag bekend. Het gaat om de ergste bosbranden in tientallen jaren.

Om het vuur te bestrijden hebben de autoriteiten een Boeing 747-blusvliegtuig geleend van de Verenigde Staten. Het toestel kan 22 keer meer blusstoffen vervoeren dan gebruikelijke blusvliegtuigen. In het getroffen gebied, in het midden van Chili, is de noodtoestand uitgeroepen.

In totaal is zo'n 238.000 hectare vernield door de branden. Naar verwachting zal dit nog meer worden. De branden woeden vooral in dunbevolkte gebieden, maar alsnog meer dan vierduizend mensen zijn geëvacueerd.

Hollande

De Chileense president Michelle Bachelet heeft hulp gevraagd aan de Franse president Hollande die momenteel op staatsbezoek is in het land. Ook zijn de nabijgelegen landen Argentinië, Brazilië, Uruguay en Peru om hulp gevraagd.