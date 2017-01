Trump zegt dat bouw muur met Mexico binnen enkele maanden begint

Het plannen ervan begint "onmiddellijk", stelt de president in een interview met ABC News woensdag.

Hij bevestigt dat Mexico voor "honderd procent" gaat betalen aan de muur. In eerste instantie zullen Amerikaanse belastingbetalers opdraaien voor het bouwwerk, maar de kosten zullen als het aan Trump ligt, worden verhaald op de Mexicanen.

"We zullen op een later tijdstip worden terugbetaald. Welke transactie we ook maken met Mexico, er zal een betaling plaatsvinden, misschien wel in een ingewikkelde vorm", aldus Trump. Hij vervolgt: "Wat ik doe is goed voor de Verenigde Staten, maar ook voor Mexico. We willen graag een zeer stabiel en solide Mexico".

De onderhandelingen tussen de twee landen zullen "relatief snel" plaatsvinden. Op 31 januari staat een ontmoeting gepland tussen de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto en Trump in het Witte Huis.

Mexico is niet van plan om te betalen voor de muur.

Witte Huis

Trump tekende woensdag een presidentieel besluit over de muur en de bijbehorende grensbeveiliging. Ook rolt hij de plannen uit voor strengere immigratiewetten. Dat bevestigt het Witte Huis woensdag.

Het bouwen van de muur is volgens Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer "meer dan alleen een verkiezingsbelofte". "Dit zal de stroom indammen van drugs, criminaliteit en illegale immigratie naar de VS."

Militaire zones

De plannen voor de muur zijn zeer omstreden. Mensenrechtenactivisten stellen dat Trump met zijn initiatief de rechten en vrijheden van miljoenen bedreigt. "De muur is politiek theater ten koste van de burgerrechten", stelde een woordvoerder van een grote zuidelijke groep die zich inzet voor immigranten.

"Het heeft niets te maken met veiligheid in de grensstreek: uit cijfers blijkt dat deze grensgebieden tot de veiligste van de VS behoren. Hier tienduizenden zwaarbewapende, slecht getrainde burgerpatrouillers neerzetten gaat alleen maar levens kosten. Het verandert alle steden in dit gebied in militaire zones."

Deportaties

Het is nog steeds niet geheel duidelijk wat de kosten van de muur worden. Trump maakte vorige jaar de schatting dat het om 8 miljard dollar zou gaan. Veel Democraten vinden het een idioot plan, maar de vraag is of dit verschil maakt: zowel in het Congres als het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen van Trump een meerderheid.

Veel tegenstanders stellen dat de plannen van Trump ingaan tegen de vrijheidsgedachte van de VS, dat er doorgaans trots op is een "land van immigranten" te zijn. De nieuwe president wil echter de naar schatting 11 miljoen mensen die illegaal in het land verblijven deporteren.