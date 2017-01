Belgische Kamerleden moeten toch gaan betalen voor bier en wijn

Vorige week had het bestuur juist een advies van een commissie om voortaan geen gratis alcohol meer te schenken in de koffiekamer in de wind geslagen.

Daar was om gevraagd nadat een Kamerlid een racistische opmerking had gemaakt. De commissie werd gevraagd hoe er een eind kon worden gemaakt aan 'respectloze en onhoffelijke uitspraken'.

Volgens de fractieleiders en Kamervoorzitter Siegfried Bracke had het incident niets te maken met alcohol en is er ook geen alcoholprobleem in het parlement.

Een alcoholverbod komt er niet, want daar geven de verbruikscijfers volgens Bracke geen aanleiding toe. "Zo blijkt dat de Kamerleden gemiddeld drie glazen bier drinken per maand, en twee glazen wijn. Andere alcoholische dranken worden niet geschonken."

Sinds eind jaren negentig zijn bier en wijn kosteloos te krijgen in het parlement. Die maatregel moest voorkomen dat Kamerleden tijdens debatten 'op café' gingen.