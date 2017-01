Franse justitie onderzoekt 'fictief dienstverband' vrouw presidentskandidaat Fillon

De Franse krant Le Parisien meldt woensdag dat het financieel parket een onderzoek instelt naar de werkrelatie tussen Fillon en zijn vrouw.

Dinsdag meldde het Franse satirische weekblad Le Canard Enchainé dat de echtgenote van Fillon in totaal 500.000 euro verdiende als assistente van haar man toen die tussen 1998 en 2002 in het Franse parlement zetelde. Het weekblad trok echter in twijfel of Penelope Fillon wel echt voor haar man werkte.

Een oud-collega zou hebben verklaard dat Fillon nooit met zijn vrouw heeft samengewerkt. Het bedrag, dat geheel bestond uit overheidsgeld, zou zijn verdiend over een periode van acht jaar. Tussen 2002 en 2007 zou Penelope Fillon voor de opvolger van haar man hebben gewerkt.

'Onzin'

Dat Penelope Fillon als parlementair assistente van haar man werkte, is volgens de Franse wet toegestaan. Het parket wil onderzoeken of de geruchten kloppen dat Penelope Fillon nooit voor haar man werkte.

De presidentskandidaat deed de geruchten dinsdag af als "onzin". Volgens hem heeft zijn vrouw wel degelijk voor hem gewerkt en heeft zij daarvoor een salaris gekregen.

Penelope Fillon werkte volgens haar man echter "in de schaduw, het is niet haar karakter om op de voorgrond te treden," aldus een eerste verklaring van de Republikeinen dinsdagavond. Omdat ze ook voornamelijk vanuit huis werkte, zouden haar werkzaamheden in het parlement niet zijn opgevallen.

François Fillon doet namens de Republikeinen (de vroegere UMP) mee aan de presidentsverkiezingen, waarvan de eerste ronde plaatsvindt op 23 april. Fillon was van 2007 tot 2012 premier van Frankrijk.