Luxemburg verstrekt geen belastende informatie aan OM in zaak Van Laarhoven

Het OM had de autoriteiten in Luxemburg om hulp gevraagd bij het onderzoek naar witwassen en drugshandel tegen Van Laarhoven, die al 2,5 jaar gevangen zit in Thailand.

Een tribunaal in Luxemburg heeft vastgesteld dat Nederland die belastende feiten onrechtmatig heeft verkregen, zo blijkt uit de uitspraak. Tevens heeft de procureur-generaal in Den Bosch niet voldaan aan het Luxemburgse verzoek precies aan te geven over welke informatie het OM wilde beschikken en waarvoor die nodig was.

Volgens zijn raadsman Sidney Smeets betekent het Luxemburgse vonnis ''voor het OM een gevoelige tik op de vingers''. De oprichter van de coffeeshopketen The Grass Company is in 2014 door een Thaise rechtbank tot 103 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor witwassen van geld dat hij in Nederland verdiende met hasjverkoop.

Belastingfeiten

De raadsman van Van Laarhoven stelt dat Nederland bij de Luxemburgers zou hebben voorgewend dat het onderzoek zich toespitst op belastingfeiten. In werkelijkheid ging het om een breder onderzoek naar witwassen en drugshandel, aldus Smeets.

Het is nog maar de vraag in hoeverre de Luxemburgse uitspraak de ex-coffeeshophouder kan helpen in zijn hoger beroep, dat schriftelijk wordt gevoerd en in maart of april tot een uitspraak komt. Smeets wil bij de Thaise rechter aantonen dat Van Laarhoven in Nederland legaal in hasj en wiet heeft gehandeld. Daarover zijn volgens hem hooguit fiscale vragen te stellen.

''Ik weet niet of dit Luxemburgse vonnis kan worden gebruikt om Van Laarhoven te ontlasten'', zegt hij.

Het Openbaar Ministerie kon nog niet reageren op de Luxemburgse uitspraak.