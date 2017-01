Verdachte groot corruptieschandaal Zuid-Korea bepleit onschuld

Choi was woensdag tijdens een rechtszaak zeer fel en barstte in woede uit.

Ze is hoofdverdachte in het schandaal waardoor president Park Geun-hye tot aftreden is gedwongen.

Choi, dochter van een leider van een religieuze sekte, wordt verdacht van bemoeienis met staatszaken terwijl ze geen officiële regeringsfunctie bekleedde. Ook zou ze haar invloed op Park hebben gebruikt om geld los te krijgen bij bedrijven.

Choi en Park kennen elkaar al sinds de jaren zeventig. Choi's echtgenoot was stafchef van de president. De afzettingsprocedure tegen Park, die december 2016 is gestart, is nog in volle gang.