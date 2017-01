Witte Huis herhaalt Trumps niet-onderbouwde claim over stemfraude

Trump liet maandag tijdens een besloten bijeenkomst opnieuw weten dat hij denkt dat miljoenen stemmen illegaal zijn uitgebracht tijdens de verkiezingen in november. Hierdoor verloor hij de 'popular vote', de meeste stemmen over de gehele bevolking, met bijna 2,9 miljoen stemmen van zijn opponente Hillary Clinton. Dit had door het Amerikaanse kiesmannensysteem overigens geen invloed op de uitkomst.

Amerikaanse media als de New York Times en Politico zochten eerder uit dat er geen onderbouwing te vinden is voor de stelling van Trump. Spicer gaf tijdens een persconferentie dinsdag ook geen bewijs.

"De president gelooft dat. Ik denk dat hij dat al eerder heeft gezegd. Hij heeft zorgen geuit over stemfraude en mensen die illegaal stemmen tijdens de campagne en blijft daar bij op basis van onderzoek en bewijs dat mensen hem geleverd hebben", aldus Spicer.

Informatie

Op de vraag welk bewijs er is, verwees Spicer naar eerdere onderzoeken waarin fraude in registratielijsten van kiezers werd genoemd, maar deze fraude had geen betrekking op stembiljetten. Hij voegde toe dat Trump dit "al langer gelooft op basis van onderzoek en informatie die hij bezit".

Experts van het aan de New York University Law School verbonden Brennan Center for Justice zocht eerder uit dat stemfraude-percentages tussen de 0,00004 en 0,00009 procent lagen. Overheidsfunctionarissen die betrokken waren bij de verkiezingen zeiden eerder tegen de New York Times dat er vrijwel geen bewijs is voor illegaal uitgebrachte stemmen, en zeker niet de miljoenen waar Trump het over heeft.

Kritiek

Trump kreeg kritiek van zijn Republikeinse partijgenoot Senator Lindsey Graham. "Ik was er niet bij, maar als de president van de Verenigde Staten claimt dat 3,5 miljoen mensen illegaal hebben gestemd, schaadt dat het vertrouwen in onze democratie."

"Hij moet duidelijk maken op basis waarvan hij dat denkt", zei Graham dinsdag tegen CNN.

Spicer sloot tijdens zijn persconferentie niet uit dat er in de toekomst een onderzoek komt naar de vermeende stemfraude, maar liet weten dat dit nog niet gepland staat.