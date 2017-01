'Geen overschrijding meer van lood in watersysteem Flint'

Dat melden milieufunctionarissen van de staat Michigan, volgens persbureau AP.

De hoeveelheid lood zou nu vergelijkbaar zijn met andere Amerikaanse steden, maar inwoners van Flint moeten voorlopig nog wel filters voor hun drinkwater gebruiken.

Honderden mensen in Flint dronken anderhalf jaar lang water met een verhoogde concentratie lood. Dat gebeurde nadat de stad in 2014 was overgestapt op andere waterbronnen om geld te besparen.

Het water kwam uit oudere leidingen en was zouter. Bewoners begonnen te klagen over de smaak, geur en kleur van het drinkwater. Later bleek dat er lood in terecht was gekomen.

Vanwege het waterschandaal zijn meerdere Amerikaanse ambtenaren aangeklaagd.