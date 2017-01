SPD-leider Gabriel wil naar Buitenlandse Zaken

De verkiezing door de bondsvergadering is op 12 februari. Door de ruime meerderheid van CDU/CSU en SPD in het parlement en in de deelstaten staat vrijwel vast dat Steinmeier wint.

Gabriel (57) heeft ervan afgezien zich namens de sociaaldemocratische partij kandidaat te stellen als bondskanselier. Hij laat de strijd met Angela Merkel (CDU) over aan de onlangs afgetreden Europarlementariër Martin Schulz (61), een nieuweling in de nationale politiek met mogelijk betere kansen op 24 september dan Gabriel.

''Als ik het zou doen, zou dat op een mislukking uitdraaien - en met mij voor de SPD'', lichtte hij toe. In de peilingen staat de CDU/CSU ver voor op de SPD.

Gabriel, die het partijleiderschap ook overdraagt aan Schulz, is nu nog minister van Economische Zaken. Zijn huidige staatssecretaris Brigitte Zypries zal, als de bondsdagfractie daar woensdag mee instemt, worden voorgedragen die functie over te nemen. De ervaren politica was in de periode 2002-2009 minister van Justitie.