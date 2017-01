'Donald Trump versnelt aanleg omstreden oliepijpleidingen'

Dat melden meerdere Amerikaanse media en persbureaus op basis van bronnen rondom Trump.

Milieu-activisten zijn tegen de aanleg van de leidingen die olie verspreiden door de Verenigde Staten. Ook zijn er zorgen voor aantasting van de kwaliteit van drinkwater door de pijpleiding.

Het Keystone Pipeline-project werd in 2015 door president Obama gestopt. Het zou olie van Canada naar de VS moeten brengen. Tijdens de campagne voorafgaand aan de presidentsverkiezingen had Trump al toegezegd het project weer groen licht te geven.

Voor de Dakota Access Pipeline wordt gekeken naar een alternatieve route: in 2016 werd namelijk besloten dat de leiding niet door een indianengebied mocht lopen. Of het verbod voor dit gebied ook bij het besluit van Trump blijft bestaan, is nog onbekend. De pijpleiding loopt van North Dakota via Illinois naar zuidkust van de VS.

FBI

The New York Times schrijft dinsdag dat Donald Trump bovendien heeft besloten om FBI-directeur James Comey op zijn post te laten zitten.

Comeys dienst doet onderzoek naar eventuele banden tussen Trump en de Russische overheid. De directeur kwam zelf onder vuur te liggen toen hij elf dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen zei meer e-mails van Hillary Clinton te onderzoeken in de kwestie rondom haar prive-server. Uiteindelijk bleken de e-mails niks strafbaars te bevatten.

De directeur van de FBI wordt in principe voor tien jaar benoemd, maar kan op elk moment ontslagen worden door de president. Comey is in 2013 begonnen als directeur.