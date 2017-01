Oostenrijker bouwde 'testbom' in Duitsland

In Duitsland werd een tweede verdachte opgepakt, een 21-jarige man uit Neuss. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Wolfgang Sobotka, heeft dat bekendgemaakt.

Of de gearresteerde Duitser ook een migratieachtergrond heeft, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of de twee van plan waren verschillende aanslagen te plegen of een gezamenlijke.

Volgens Sobotka had de zeventienjarige Oostenrijker de bom zelf in elkaar gezet via instructies die hij op het internet vond.

De Duitse arrestant bevestigde dat de Oostenrijker hem twee weken voor de jaarwisseling had bezocht in Neuss. Volgens het Duitse tijdschrift Focus wilde de Duitser een bomaanslag plegen op militairen en politie. Hij en de Oostenrijker zouden geëxperimenteerd hebben met het bouwen van explosieven in zijn appartement in Neuss.