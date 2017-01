Aantal geboortes in China stijgt na loslaten eenkindpolitiek

In 2016 werden volgens de Chinese overheid ruim 17,8 miljoen kinderen geboren in het land, meldt AP. Dat zijn 1,3 miljoen meer geboortes dan een jaar eerder, toen de eenkindpolitiek nog van kracht was. De meeste kinderen die werden geboren in het Aziatische land, kwamen ter wereld bij ouders die al een kind hebben.

China voerde de eenkindpolitiek eind jaren zeventig in om de snelle bevolkingsgroei een halt toe te roepen. Alhoewel dit beleid inmiddels langzaam wordt losgelaten, is het nog niet zo dat alle gezinnen in China weer meerdere kinderen kunnen krijgen. Alleen in bepaalde gevallen kunnen mensen een tweede kind krijgen, bijvoorbeeld wanneer het eerste kind een meisje is.

Volgens de Chinese overheid zijn veel mensen zelf ook terughoudend in het verwekken van een tweede kind, omdat inwoners van China gebukt gaan onder stijgende kosten voor levensonderhoud.