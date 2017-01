Minister van Defensie VS benadrukt waarde van NAVO

Op zijn eerste werkdag sprak Mattis met Stoltenberg over de gemeenschappelijke waarden van de VS en de NAVO. "De minister benadrukte in het gesprek dat de VS altijd als eerste naar Europa kijkt wanneer zij op zoek is naar bondgenoten om die waarden te beschermen", zei een woordvoerder van het Pentagon.

Het telefoongesprek zal volgens de woordvoerder zeker vervolg krijgen en "beiden kijken ze ernaar uit om elkaar in persoon te ontmoeten". Mattis heeft naast het gesprek met Stoltenberg ook met de defensieministers van Groot-Brittannië en Canada gesproken.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de NAVO eerder nog achterhaald omdat de organisatie volgens hem geen bescherming biedt tegen terroristische aanvallen.

Trump zei in een interview met de New York Times bovendien dat lidstaten van de NAVO te weinig betalen en dat het grootste deel wordt gefinancierd door de VS. Hij noemde dat oneerlijk.