Perschef Trump verdedigt stelling over inauguratie Trump

Volgens Sean Spicer bedoelde hij dat de inauguratie wanneer het aanwezige publiek én de mensen die op afstand keken opgeteld worden, het de best bekeken inauguratie ooit was. Spicer zei zaterdag dat het 'zowel in persoon als over de wereld' de best bekeken inauguratie ooit was.

Een journalist vroeg Spicer of hij van plan is altijd de waarheid te spreken als perschef. "Dat wil ik", reageerde Spicer. "Ik geloof dat we eerlijk moeten zijn tegen het Amerikaanse volk, maar soms zijn we het niet eens over de feiten. Maar onze intentie is om nooit tegen jullie (de media, red) te liegen.

Zaterdag haalde Spicer tijdens een statement uit naar de aanwezige pers, die oneerlijk zou hebben geschreven over de aanwezigheid van publiek tijdens de inauguratie op vrijdag. Hij herhaalde maandag dat het evenement de best bekeken beëdiging in de geschiedenis was, al blijkt uit kijkcijfers van Entertainment Weekly dat dit niet zo is.

De inauguratie van Barack Obama in 2009 en die van Ronald Reagan werden volgens de Amerikaanse Nielsen kijkcijfers beter bekeken. Spicer verdedigde echter dat hij ook de kijkcijfers van sociale media als Youtube en Facebook meerekent bij de kijkcijfers.

Verkeerde cijfers

Spicer gaf wel toe dat cijfers die hij zaterdag opvoerde over het aantal aanwezigen bij de inauguratie, gebaseerd op gegevens van de metro in Washington DC, waarschijnlijk niet kloppen. "Maar dat waren de gegevens die we toen kregen van het inauguratiecomité. Het was niet gebaseerd op lucht."

De perschef voegde toe dat journalisten ook fouten maken en dat niet doen om hun publiek te misleiden, maar dat dit soms kan gebeuren."

De perschef hield tijdens de persconferentie een lang pleidooi dat de pers telkens het doel zou hebben om de legitimiteit van Trump als president en zijn acties te ondermijnen.