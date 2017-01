George Bush senior verlaat intensive care na longontsteking

Bush zit rechtop en kijkt televisie. "Hij is een erg sterk persoon", aldus een behandelend arts. De dokters verwachten dat Bush nog enkele dagen in het ziekenhuis moet blijven. Zijn vrouw Barbara is maandag uit het ziekenhuis ontslagen.

Bush ligt sinds vorige week zaterdag in het Houston Methodist Hospital. Hij had ademhalingsproblemen als gevolg van een longontsteking.

Barbara (91) werd woensdag in hetzelfde ziekenhuis opgenomen met klachten over hoesten en vermoeidheid. Ze had bronchitis.

Bush was president van 1989 tot 1991. Hij is de vader van George W. Bush, die president van de VS was van 2001 tot 2009.