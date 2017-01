Europees netwerk voor illegale kunst opgerold

De arrestaties die het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendmaakte, volgden op een in oktober begonnen Europese politieoperatie die werd geleid door Spanje en Cyprus.

Het criminele netwerk handelde in kunst die geroofd was in oorlogsgebied, maar ook uit musea en andere plekken. In de Spaanse stad Murcia vond de politie rond de vijfhonderd archeologische objecten, waarvan er negentien in 2014 zijn gestolen uit een museum in die stad.

In Griekenland namen de autoriteiten onder meer een deel van een Ottomaanse grafsteen en Byzantijnse voorwerpen in beslag.

Bij de acties, met de codenaam Pandora, waren rechercheurs betrokken uit achttien landen, waaronder Nederland. Het onderzoek werd ondersteund door Interpol, Europol en de VN-werelderfgoedorganisatie UNESCO. Meer dan 48.000 mensen, bijna dertigduizend voertuigen en vijftig schepen zijn onderzocht.