'Geen directe gesprekken tussen regering Syrië en oppositie in Astana'

Al Jazeera en al Arabiya melden op basis van vertegenwoordigers van de oppositie dat aangekondigde directe gesprekken niet plaats zullen vinden.

Een delegatie van Syrische oppositiegroepen zegt bovendien alleen het staakt-het-vuren en de verstrekking van humanitaire hulp te willen bespreken.

De vertegenwoordigers van het Vrije Syrische Leger (FSA), een rebellenkoepel, zeggen bereid te zijn tot een poging het door Rusland en Turkije bemiddelde staakt-het-vuren te redden. Volgens hen wordt dat bestand voornamelijk geschonden door Syrische milities die door Iran worden gesteund.

'Terroristen'

De Syrische regering zei voorafgaand aan de bijeenkomst in Astana de aanwezige rebellen te beschouwen als "vanuit het buitenland gesteunde terroristen", maar bereid te zijn tot onderhandelingen met groepen die de wapens neerleggen en verzoeningsovereenkomsten tekenen.

Het FSA verwerpt die voorwaarden. De rebellen zeggen dat hun doel is het regime van president Bashar al-Assad te beëindigen door middel van een transitieproces onder toezicht van de Verenigde Naties (VN).

'Waandenkbeeld'

"We zullen geen enkele politieke discussie aangaan. Alles draait om het naleven van het staakt-het-vuren en de humanitaire inspanningen om het lijden van Syriërs in belegerde plaatsen te verlichten, de vrijlating van gevangenen en het leveren van noodhulp", zei FSA-woordvoerder Yahya al-Aridi.

"Het Syrische regime heeft er belang bij de aandacht af te leiden van deze zaken. Als het regime denkt dat onze aanwezigheid in Astana onze overgave betekent, is dat een waandenkbeeld."

Al-Aridi verklaarde eerder al dat het waarschijnlijk is dat de communicatie via tussenpersonen zal verlopen, zoals het geval was tijdens de VN-conferenties in Genève.

"Er zijn complicaties als je in gesprek gaat met diegenen die je land zijn binnengekomen en je nog steeds doden, en met een regime dat een staakt-het-vuren niet heeft nageleefd, zijn vernietigende beleid voortzet en zijn eigen volk vermoordt", aldus al-Aridi.

Verraad

Het FSA stond onder grote druk van Turkije om de vredesgesprekken in Astana bij te wonen. Andere rebellenbewegingen beschuldigen de koepel van verraad.

Vlak voor het begin van de conferentie op maandagochtend vergaderde het FSA nog over de vraag of het de openingssessie van de besprekingen zou bijwonen, omdat de delegatie daar in dezelfde ruimte zou moeten zijn als de Syrische regeringsonderhandelaars.