Trump nodigt Netanyahu uit in Washington

Trump sprak van een "zeer fijn" belletje. Ook Netanyahu liet aan journalisten weten dat het een "warm" gesprek was. In het telefonisch contact spraken ze over de nucleaire afspraken met Iran, het vredesproces van Israël met de Palestijnen en andere kwesties.

Een datum voor de ontmoeting volgt de komende dagen. Op de vraag of de omstreden verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël ook was besproken, gingen beide presidenten niet in.

Eerder liet de woordvoerder van het Witte Huis weten dat gesprekken over de verhuizing van de diplomatieke post van Tel Aviv naar Jeruzalem nog in een zeer pril stadium verkeren.

Ambassade

Tijdens zijn campagne pleitte Trump ervoor om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem. Officieel erkennen de VS en andere landen Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël. De zeggenschap van Jeruzalem is een belangrijk twistpunt tussen de Israëli's en de Palestijnen.

De beoogd ambassadeur voor de VS in Israël, David Friedman, liet direct na zijn nominatie vorige maand door Trump al weten dat hij de diplomatieke post naar Jeruzalem zal verhuizen.