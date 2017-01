Verrassende winnaar eerste ronde Franse voorverkiezing Socialisten

Nadat 80 procent van de stemmen was geteld, had Hamon 36 procent van de stemmen gekregen, tegenover Valls met 31 procent, meldt AFP. In totaal doen zeven kandidaten mee. De twee met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde volgende week zondag.

Hamon werd niet beschouwd als een serieuze mededinger toen hij zijn campagne begon in december, maar de 49-jarige voormalige minister van Onderwijs kreeg de wind in de zeilen door zijn boodschap van "hoop en vernieuwing". Voormalig minister van Economie, Arnaud Montebourg, die werd uitgeschakeld in de eerste ronde, besloot zich achter Hamon te scharen.

De socialist Francois Hollande is momenteel de president. Hamon heeft zich meermaals negatief uitgelaten over het economische beleid van Hollande.

Ziel

De strijd tussen Hamon en Valls kan gezien worden als een strijd om de ziel van de partij; met Hamon namens de linkse vleugel van de partij en Valls uit het centristische kamp.

De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen vindt plaats op 23 april 2017. Peilingen wijzen vooralsnog uit dat het neerkomt op een strijd tussen de Republikein François Fillon, Marine le Pen van het Front National en de voormalig minister van Economische Zaken, Emmanuel Macron.