Oud-president Gambia laat lege staatskas achter voor opvolger

"Volgens de informatie die we nu hebben, hebben we geen geld meer in de staatskas. Dat is wat we nu weten. Op de dag dat ik begin zullen we dit ophelderen", aldus Barrow.

De oud-president stapte zaterdag op een vliegtuig naar Guinee. Hij reisde daarna door naar Equatoriaal-Guinea om daar in ballingschap te gaan.

Troepen van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas zijn zondag onder gejuich van de bevolking de hoofdstad Banjul van Gambia binnengetrokken om de komst voor te bereiden van de gekozen president Barrow. Hij kan aantreden als staatshoofd nu Jammeh het land heeft verlaten.

Jammeh veroorzaakte een crisis in het land doordat hij weigerde af te treden nadat hij in december de verkiezingen van Barrow had verloren. Na de beëdiging van Barrow donderdag in de ambassade van Gambia in buurland Senegal, dreigden de West-Afrikaanse landen met militair ingrijpen in Gambia als Jammeh niet zou vertrekken.