Ergste droogte in tientallen jaren op Sri Lanka

Door weinig regen in het gebied zijn de waterniveaus van de rivieren stukken lager dan gewoonlijk. "Het is een van de ergste droogtes sinds de jaren '70, aldus de autoriteiten op al-Jazeera.

In Kaluganga hebben meer dan tweehonderdduizend mensen te weinig schoon drinkwater. Regen wordt ook niet verwacht in de komende twee tot drie maanden. In Kalutara, ten zuiden van de hoofdstad Colombo, is het water verontreinigd door te hoge zoutniveaus.

De overheid waarschuwt inwoners voor extreme tekorten. Reservoirs in het land zijn bijna leeg, sommige zijn nog slechts voor eenvijfde gevuld met drinkbaar water.

De droogte zorgt ook voor problemen bij boeren in het land. Slechts eenderde van de gewoonlijke achthonderdduizend hectare aan rijstvelden zijn in gebruik. Daarbij zijn er aanwijzingen dat de helft van de oogst zou kunnen mislukken. Daarmee komt tevens de volgende oogst in gevaar.