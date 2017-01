Duitsland pakt terreurverdachte op in Noordrijn-Westfalen

Speciale eenheden hielden de terreurverdachte aan in de plaats Neuss in Noordrijn-Westfalen. Dat gebeurde zaterdag, maakte justitie in Duitsland zondag bekend.

De politie in Wenen hield vrijdag een 17-jarige jongen aan nadat er aanwijzingen waren dat hij een aanslag voorbereidde. Waar die zou moeten plaatsvinden, is niet bekend. De Oostenrijkse autoriteiten kwamen in actie na tips van buitenlandse veiligheidsdiensten. De autoriteiten spraken eerst van een 18-jarige verdachte maar corrigeerden dat later.

Volgens de Duitse justitie was de Weense verdachte bij de man in Neuss te gast en heeft hij daar geslapen. De twee zouden aanslagen op het Duitse leger hebben besproken. Volgens het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken is de samenhang tussen de twee arrestaties "evident".

Het Duitse Focus Online meldde zondag dat de in Duitsland gepakte verdachte bomaanslagen wilde plegen op Duitse politiemensen en militairen. Samen met de Weense verdachte zou hij in een huis in Neuss hebben geëxperimenteerd met het maken van springstoffen.