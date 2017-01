Twee doden en 129 gewonden bij stierengevechten in India

Het hooggerechtshof in India verbood de lokale traditie in 2014, maar de lokale autoriteiten wisten dat verbod te omzeilen: de dieren werden via een verordening zes maanden uitgesloten van de door het hooggerechtshof opgelegde regelgeving.

Veel mensen in de regio willen dat het gebruik permanent gelegaliseerd wordt, meldt BBC News. Verwacht wordt dat dierenrechtenorganisaties snel tegen de verordening in beroep zullen gaan.

In totaal werden 210 stieren losgelaten in het dorp Rapoosal. Het bedwingen van boze stieren is onderdeel van festiviteiten in het kader van het oogstfestival.