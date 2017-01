Witte Huis beschuldigt media van tonen te lage cijfers bij inauguratie

Volgens Trump zag het er uit alsof er "anderhalf miljoen mensen waren". Woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, sloot zich hier later op zaterdag bij aan. Hij verweet de media een te laag aantal te tonen.

"Dit was het grootste publiek dat ooit getuige is geweest van een inauguratie", zei Spicer in een korte persconferentie. "Deze pogingen om het enthousiasme over de inauguratie te verminderen zijn schandelijk en verkeerd", sprak hij.

Spicer beschuldigde nieuwsorganisaties onder andere van het tweeten van foto's waarop grote lege plekken te zien waren op de National Mall tijdens de ceremonie vrijdag. Veelal werd daarbij een foto van de inauguratie van Barack Obama geplaatst, waarop het barste van de mensen.

Obama

Volgens het stadsbestuur van Washington D.C. was de inauguratie van Barack Obama in 2009 de drukste ooit gemeten. Ongeveer 1,8 miljoen mensen waren toen aanwezig om te zien hoe Obama beëdigd werd tot president. Luchtfoto's van Trump's inauguratie laten minder grote mensenmassa's zien dan in 2009.

Volgens Spicer, die geen vragen van journalisten beantwoordde, waren de 720.000 beschikbare plekken voor Het Capitool gevuld tijdens de beëdiging van Trump. Hij liet ook weten geen officiële cijfers te hebben. "Niemand had getallen."

Spicer: "Er is in de media veel gezegd over de verantwoordelijkheid om Donald Trump ter verantwoording te roepen. Ik ben hier om te zeggen dat het twee kanten op werkt: we gaan de pers ook verantwoordelijk houden".

Protestmars

Zaterdag overtrof het aantal deelnemers aan de protestmars tegen Trump in Washington ruimschoots het aantal aanwezigen bij zijn inauguratie op vrijdag. Op honderden plaatsen in de wereld gingen demonstranten ook de straat op.

Volgens Amerikaanse media waren wereldwijd meer dan 2,5 miljoen mensen op de been om hun ongenoegen over Trump kenbaar te maken. In Washington probeerden naar schatting tegen de half miljoen mensen zich voort te bewegen door de straten van de stad.

Zowel Trump als Spicer gingen niet in op de protestmarsen of het aantal deelnemers ervan.