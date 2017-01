Zeker 23 doden na ontsporen trein in India

Reddingswerkers vrezen dat het dodental nog zal oplopen. Veel mensen zitten nog vast in het treinwrak. Dat meldt de BBC.

De trein was op weg van Jagdalpur naar Bhubaneswar in de deelstaat Andhra Pradesh in het oosten van India, toen zeven wagons en de locomotief van de trein van het spoor raakten. Het ongeluk gebeurde vlak bij een station. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontsporing.

Treinongelukken zijn niet ongewoon in India; grote delen van de spoorwegen in het land zijn verouderd. In november vorig jaar kwamen 140 mensen om het leven nadat een trein ontspoorde in het noorden van het Aziatische land. In hetzelfde gebied vielen bij een treinongeluk in maart 2015 39 doden en raakten 150 anderen gewond.