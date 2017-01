Voormalig president Gambia heeft land verlaten

Jammeh stapte op het vliegveld van de hoofdstad Banjul op een vliegtuig en vertrok vooralsnog met onbekende bestemming.

Daarmee komt een einde aan een presidentscrisis die was ontstaan doordat Jammeh de uitslag van de presidentsverkiezingen niet accepteerde en weigerde te vertrekken.

West-Afrikaanse landen van het samenwerkingsverband Ecowas hebben Jammeh met militaire dreiging onder druk gezet om te vertrekken. Barrow is donderdag in de ambassade van Gambia in Senegal beëdigd als president.

Kleine meerderheid

Barrow, die de verkiezingen van 1 december met een kleine meerderheid won, vroeg na zijn beëdiging om regionale en internationale steun. Kort daarna maakten Ecowas-troepen bekend dat zij Gambia waren binnengetrokken, dat vrijwel volledig is omringd door Senegal.

Later die dag werd de operatie tijdelijk stopgezet om bemiddeling een kans te geven. Vrijdag vonden onderhandelingen plaats tussen Jammeh en de bemiddelaars, onder wie president Condé en Mohammed Ould Abdelaziz, president van Mauritanië.

Jammeh, die in 1994 aan macht kwam na een staatsgreep, kondigde in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn vertrek al aan. Het nieuws dat Jammeh is vertrokken werd zaterdag met vreugde ontvangen in Gambia.