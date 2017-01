Meer mensen in Washington bij protest tegen Trump dan bij inauguratie

Volgens Amerikaanse media waren er wereldwijd meer dan 2,5 miljoen mensen op de been om hun ongenoegen over Trump kenbaar te maken.

In Washington probeerden naar schatting tegen de half miljoen mensen zich voort te bewegen door de straten van de stad. Maar door het enorme animo kon de mars nauwelijks de van tevoren bepaalde route afleggen. Het animo was groter dan dat voor de grootste anti-Vietnam-demonstratie in de jaren zestig en zeventig.

De Woman’s March was georganiseerd door vrouwen en minderheden als homo’s, moslims, latino’s en indianen die bang zijn dat zij rechten verliezen nu Donald Trump president is geworden. Zij baseren zich op zijn denigrerende uitlatingen tijdens zijn controversiële campagne.

Roze mutsjes

Veel demonstranten droegen roze wollen mutsjes met een poes erop. Dit is een verwijzing naar uitlatingen die Trump in 2005 deed over vrouwen. Hij stelde dat vrouwen het liefste versierd worden door "by the pussy" gegrepen te worden.

Aan het protest deden talloze bekendheden mee, zoals Madonna, actrices Scarlett Johansson en Ashley Judd, regisseur Michael Moore en de Democratische politicus John Kerry, tot vrijdag minister van Buitenlandse Zaken.

Het protest verliep vreedzaam, in tegenstelling tot de agressieve protesten op vrijdag rond de inauguratie van Trump. Toen werden er in Washington honderden anti-Trump-demonstranten aangehouden die ruiten ingooiden en auto’s in brand staken. De oproerpolitie moest hard ingrijpen.

Andere steden

Ook in andere Amerkaanse steden was de opkomst boven verwachting. In Los Angeles waren een half miljoen mensen op de been, waaronder zanger Miley Cyrus en burgemeester Eric Garcetti. In New York, waar vrijdag ook al een grote demonstratie plaatsvond, liepen tienduizenden mensen over 5th Avenue.

In Chicago verzamelden zich 150.000 demonstranten. Dit aantal was te groot om een daadwerkelijke mars te houden; de politie gebood de demonstranten op één plek te blijven. In Chicago waren opvallend veel moslimleiders aanwezig om gelijkheid en verdraagzaamheid te prediken.

Lage populariteit

De grote opkomst bij de Woman’s March is tekenend voor de enorme tweedeling in de Amerikaanse samenleving. Trump mag de presidentsverkiezingen wel hebben gewonnen, hij kreeg netto bijna 3 miljoen stemmen minder dan zijn tegenstander Hillary Clinton.

Uit diverse peilingen blijkt dat tussen de 32 en 44 procent van de Amerikanen vertrouwen heeft in Trump; de laagste score voor een president bij zijn aantreden in bijna een halve eeuw. Trump zelf maakte op Twitter geen melding van de protesten, al kon hij na de kerkdienst in de kathedraal van Washington bijna niet wegkomen door de drommen mensen die er stonden.

De president sprak zaterdag op een bijeenkomst bij de CIA wel over de manier waarop de media de aanwezigheid van burgers bij de inauguratie hadden weergegeven. Volgens Trump zag het er uit alsof er "anderhalf miljoen mensen waren" en zouden de media deze cijfers vertekend hebben weergegeven.

Media

Woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, sloot zich zaterdag aan bij Trump. Hij stelde dat de media het aantal mensen dat aanwezig was bij de inauguratie van Trump te laag hadden ingeschat. Hij beschuldigde nieuwsorganisaties onder andere van het tweeten van foto's waarop grote lege plekken te zien waren op de National Mall tijdens de ceremonie vrijdag.

"Dit was het grootste publiek dat ooit getuige is geweest van een inauguratie", zei Spicer in een korte persconferentie. "Deze pogingen om het enthousiasme over de inauguratie te verminderen zijn schandelijk en verkeerd", sprak hij.

Volgens het stadsbestuur van Washington was de inauguratie van Barack Obama in 2009 de drukste ooit gemeten. Ongeveer 1,8 miljoen mensen waren toen aanwezig om te zien hoe Obama beëdigd werd tot president. Luchtfoto's van Trump's inauguratie laten minder grote mensenmassa's zien dan in 2009.

Volgens Spicer, die geen vragen van journalisten beantwoordde, waren de 720.000 beschikbare plekken voor Het Capitool gevuld tijdens de beëdiging van Trump. Hij liet ook weten geen officiële cijfers te hebben. "Niemand had getallen."

Spicer: "Er is in de media veel gezegd over de verantwoordelijkheid om Donald Trump ter verantwoording te roepen. Ik ben hier om te zeggen dat het twee kanten op werkt: we gaan de pers ook verantwoordelijk houden".

Websites verwijderd

De president maakte er na zijn inauguratie geen geheim van welke onderwerpen hij hoog op de agenda heeft staan. De beschouwingen op de site van het Witte Huis over mensenrechten, LHBT-rechten en klimaatverandering werden direct verwijderd.

Niet alleen in Washington, maar ook op honderden andere plaatsen in de wereld werd zaterdag geprotesteerd tegen Trump.