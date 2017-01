Opnieuw massagraf gevonden in Irak

Dat melden de Iraakse veiligheidsdiensten zaterdag. In de stad zijn al diverse massagraven blootgelegd.

De militairen waren in 2014 door de terreurbeweging gevangen genomen, toen IS nog grote gebieden in handen had in het noorden en westen van Irak.

Het Iraakse leger heroverde Tikrit in maart vorig jaar. Kort daarna werden de eerste massagraven ontdekt. De soennitische IS beweert dat het zeventienhonderd Iraakse militairen met een sjiitische achtergrond heeft gedood.