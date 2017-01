Britse premier May wil niet dat Trump Europese eenheid ondermijnt

Het is opvallend dat May een lans wil breken voor de Europese eenheid. De Britse bevolking besloot vorig jaar in een referendum uit de EU te stappen.

Dat betekent volgens de premier echter niet dat Londen geen waarde meer hecht aan Europese samenwerking, zei ze zaterdag in een interview met The Financial Times.

''Ik wil dat de EU sterk blijft en ik wil ook in de toekomst een hecht en strategisch partnerschap met de EU'', zei May tegen de zakenkrant. ''Het is belangrijk voor veiligheidskwesties. Met de bedreigingen die we onder ogen moeten zien is het niet de tijd voor minder samenwerking.''

De premier zei ook te verwachten dat Trump ''het belang van de NAVO zal erkennen''. De nieuwe president noemde het militair bondgenootschap eerder ''achterhaald''. Ook juichte hij het Britse besluit toe om de EU te verlaten.

'Geen illusies'

Het Kremlin sprak zaterdag ook over de betrekkingen met de Verenigde Staten. Rusland gaat er niet van uit dat die plotsklaps verbeteren met het aantreden van Donald Trump.

''Het zou een grote fout zijn om ons hierover illusies te maken'', zei woordvoerder Dmitri Peskov zaterdag tegen Russische media. De relatie met Washington zal ook in de toekomst ''niet vrij van tegenstellingen en meningsverschillen zijn."

President Vladimir Poetin wil in de komende dagen met Trump bellen om hem te feliciteren met zijn aantreden, maar er zullen weken, zo niet maanden van voorbereidingen aan een eventuele ontmoeting vooraf gaan.

Koel

Trump heeft voor zijn ambtsaanvaarding gezegd de betrekkingen met onder andere Moskou te willen verbeteren. De relatie was sinds de Koude Oorlog niet meer zo koel. De VS beschuldigde Moskou er onder meer van de verkiezingen te hebben beïnvloed via cyberaanvallen.

Peskov ontkende dat Moskou Trump heeft ondersteund. ''Hij is niet onze man, hij is Amerikaan.''