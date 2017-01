Demonstraties bij congres Europese populistische partijen in Duitsland

Betogers plaatsten levensgrote beeltenissen van fascisten als Hitler en Mussolini bij de ingang van het congrescentrum.

Ook blokkeerden zo'n veertig zittende actievoerders een aantal toegangswegen tot het congrescentrum, zegt de politie.

Later staat ook nog een betoging in de stad gepland.

ENF

Naast Geert Wilders zijn politiek leiders als Marine Le Pen van het Franse Front National en Frauke Petry van Alternative für Deutschland zaterdag aanwezig op het congres van de fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF) uit het Europees parlement. In totaal zijn zo'n duizend deelnemers aanwezig.

Wilders twitterde een foto, waarop hij poseert met zijn collega's Le Pen en Petry. ''Trots om hier te zijn met de leiders van het nieuwe Europa'', schreef hij in het Engels.

Wilders zei verder dat "de mensen het juk van de politieke correctheid af zullen werpen".

Domino-effect

De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen zei de opkomst van rechtse partijen in Europa te zien als het antwoord van de burgers op het dictaat van de liberale elite.

De fase waarin nationalisten in Europa tot de randgroepen behoorden is volgens Le Pen voorbij. ''Wij beleven het einde van een wereld en de geboorte van een nieuwe."

Na de Brexit-stemming in Groot-Brittannië en de overwinning van Donald Trump in de presidentsverkiezingen in de VS voorspelt Le Pen een "domino-effect". 2017 wordt ''het jaar van het ontwaken van de volkeren van Midden-Europa'', zei ze in haar toespraak.

Het was voor het eerst dat Le Pen sprak in Duitsland. Volgens peilingen in Frankrijk zal zij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in het land halen.