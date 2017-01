Ruim veertig gewonden bij brand nachtclub Boekarest

Eén persoon ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De meeste gewonden hebben rook ingeademd of zijn onderkoeld geraakt. Sommigen van hen hebben botbreuken opgelopen toen zij in paniek van het terras waren gesprongen.

Het vuur brak uit rond 3.30 uur 's nachts, de oorzaak is nog onbekend. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld. De club had in ieder geval geen brandveiligheidsvergunning. Sinds 2015 zijn daarvoor meerdere boetes uitgeschreven aan de uitgaansgelegenheid. In 2005 werd de locatie ook al getroffen door brand.

Anderhalf jaar geleden kwamen bij een brand in een andere nachtclub in Boekarest 64 mensen om het leven en raakten meer dan honderd mensen gewond. Die brand ontstond doordat niet brandbestendig gemaakt isolatiemateriaal vlam vatte toen vuurwerk werd afgestoken tijdens een concert.

Mensen vertrapten elkaar op weg naar de uitgang; in de zaal waren geen nooduitgangen. Hoewel de veiligheid niet in orde was, hadden de gemeentelijke autoriteiten de club toch een vergunning gegeven.