Trump tekent presidentieel decreet tegen Obamacare

Trump tekende een document waarin hij instanties dirigeert om de regeldruk te verlichten die het ziektekostenverzekeringsstelsel van voormalig president Barack Obama met zich meebrengt. Ook tekende hij een decreet dat federale instanties oproept alle nieuwe regelgeving tijdelijk te bevriezen.

Trump deed dat onder toeziend oog van vicepresident Mike Pence in de Oval Office van het Witte Huis na afloop van de inaugurele parade.

Het door Republikeinen gedomineerde Congres zette vorige week al de eerste stappen om Obamacare af te schaffen. De Republikeinen en Trump willen af van de wet, omdat ze het onder meer een voorbeeld vinden van ongewenste overheidsbemoeienis. Ook vinden ze de kosten van Obamacare veel te hoog.

Obamacare, officieel Patient Protection and Affordable Care Act genoemd, biedt miljoenen voorheen onverzekerde Amerikanen dekking bij ziektekosten.

Klimaatbeleid

Trump tekende eerder op de dag al een aantal decreten. Zo wil de nieuwe president onder andere een modern afweersysteem ontwikkelen om de VS te beschermen tegen mogelijke dreigingen uit landen als Iran en Noord-Korea.

Ook wil hij onder meer af van het klimaatbeleid dat werd gevoerd onder president Obama, het Climate Action Plan en andere initiatieven en wil hij 20 januari uitroepen tot een nationale dag van patriottisme.

Kabinet

Daarnaast heeft de Amerikaanse Senaat vrijdagavond (lokale tijd) de aanstelling van James Mattis als minister van Defensie goedgekeurd. Met een overweldigende meerderheid van stemmen werd Mattis het eerste lid van de regering van Trump.

Eerder op vrijdag tekende Trump een vrijstelling voor Mattis, waardoor de gepensioneerde generaal van het Amerikaanse marinierskorps tot minister van Defensie kon worden benoemd.

Ook gaf de Senaat de goedkeuring aan John Kelly als minister van Binnenlandse Veiligheid.

Beëdiging

Trump werd vrijdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) beëdigd als de 45e president van de Verenigde Staten. Hij gaf na de beëdiging zijn eerste toespraak als de Amerikaanse president. Kort daarvoor werd Mike Pence geïnstalleerd als vicepresident van de VS.

Trump zei in een zeer krachtige toespraak de macht van Washington D.C. terug te zullen geven aan het volk van Amerika. Ook sprak hij over de onevenredige bijdrage van de VS op het gebied van veiligheid. Daarnaast benoemde hij de welvaart die weggenomen is bij de Amerikaanse middenklasse en gedistribueerd werd over de hele wereld.

"Amerika zal weer gaan winnen, winnen als nooit tevoren. We brengen welvaart, grenzen, werk en dromen terug, overal in ons land." Ook zei Trump te zullen vechten tegen het geweld van de islam en sprak hij het Amerikaanse volk aan op onderlinge solidariteit.

Daarvoor bedankte hij de vorige president Obama en zijn vrouw Michelle voor hun werk en de overgang naar het presidentschap van Trump.

Ceremonie

Voordat Trump aankwam bij het Capitool was er een laatste ontmoeting met Obama in het Witte Huis. Daar dronken de voormalige president, Trump en hun vrouwen een kop koffie. Het was het laatste gesprek tussen de oude en de nieuwe leider vóór de eed.

De ceremonie werd bijgewoond door verschillende hoogwaardigheidsbekleders. Ook Hillary en Bill Clinton, oud-president Bush en Bernie Sanders waren aanwezig bij de ceremonie, net als de familie van Trump.

Veel Democraten woonden de inauguratie echter niet bij, uit protest tegen uitspraken van Trump.

Parade

Na de inauguratie werd een parade ter ere van de nieuwe president gehouden. Trump, zijn vrouw Melania en hun zoon Barron liepen een stuk mee op Pennsylvania Avenue. Na de parade nam Trump officieel intrek in het Witte Huis.

Hoewel de ceremonie zelf vrijdag rustig is verlopen, waren er op andere plaatsen in Washington wel ongeregeldheden. De politie arresteerde zeker 217 demonstranten. Zes agenten raakten gewond bij de confrontaties met de betogers.