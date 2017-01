Drugsbaas 'El Chapo' wordt in VS in zeventien zaken aangeklaagd

Guzman riskeert een levenslange gevangenisstraf wegens onder andere het geven van leiding aan een criminele organisatie en drugssmokkel. "Vandaag is een mijlpaal in de vervolging van Chapo Gúzman", aldus justitie in New York.

Mexico maakte donderdag bekend dat Guzmán was uitgeleverd aan de VS. Amerika probeerde al tijden de drugsbaron in handen te krijgen. De VS beschuldigen Guzmán van moord, drugshandel, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld. De advocaten van de drugbaron probeerden tevergeefs uitlevering te voorkomen.

Doodstraf

De juristen betoogden dat Guzmán niet kan worden uitgeleverd omdat hij in Texas de doodstraf kan krijgen. De VS hebben al toegezegd dat de drugsbaron niet ter dood zal worden gebracht.

In 2015 wist 's werelds machtigste drugshandelaar te ontsnappen uit een gevangenis bij Mexico-Stad via een meer dan een kilometer lange tunnel. Vorig jaar januari werd hij na een grote klopjacht weer opgepakt.