Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Volgens het observatorium was de luchtaanval gericht op een basis van Fatah al-Sham in rebellengebied ten westen van de stad Aleppo. Het was niet duidelijk of de aanval was uitgevoerd door de Russische of Amerikaanse luchtmacht.

Jabhat Fateh al-Sham, voorheen Nusra Front geheten en gelieerd aan al-Qaeda, heeft nog geen reactie gegeven op het bombardement.