Drie doden na inrijden auto op voetgangers in Melbourne

Een man is aangehouden. De politie spreekt van opzet en laat weten dat het incident vermoedelijk verband houdt met een eerdere steekpartij en niet gerelateerd is aan terrorisme.

Het incident vond rond 14.00 uur (lokale tijd) plaats bij een winkelcentrum in Bourke Street in het centrum van Melbourne. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en de omgeving is afgezet. Mensen worden opgeroepen om het gebied te vermijden.

Op beelden is te zien hoe de bestuurder van de auto rondjes rijdt over een druk kruispunt in de buurt van het winkelcentrum, voordat hij de stoep oprijdt.

De exacte toedracht rond de gebeurtenis wordt volgens de politie onderzocht. Getuigen melden ook schoten te hebben gehoord, maar dit is niet officieel bevestigd.