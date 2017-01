Militaire actie in Gambia tijdelijk stilgelegd door West-Afrikaanse landen

De actie zal vrijdag weer opgestart worden indien president Yahya Jammeh nog altijd niet de macht overdraagt aan de in december verkozen Adama Barrow.

Volgens de landen is het onmogelijk dat Jammeh aanblijft als president van Gambia. Maar indien bemiddeling werkt dan mag Yammeh zelf een land kiezen waar hij naar verbannen wordt, aldus de autoriteiten.

Buurland Senegal begon donderdagavond met de inval in Gambia. "We zijn in Gambia", maakte het Senegalese leger bekend. Bij de inval die operatie "restore democracy" heet, werden middelen op het land, in de zee en in de lucht ingezet.

Donderdag werd de nieuwe president van Gambia Adama Barrow al op de Gambiaanse ambassade in Senegal ingezworen tot president. Kort daarop begon de militaire interventie in Gambia zelf.

Barrow won de verkiezingen in december van de destijds zittende president Jammeh. Barrow vertrok na de verkiezingswinst echter naar Senegal omdat Jammeh de macht niet wilde overdragen. "Dit is een dag die geen enkele Gambiaan tijdens zijn leven zal vergeten", zei Barrow tijdens een toespraak die volgde op de militaire interventie.

​Reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse zaken had al een negatief reisadvies afgegeven voor de hoofdstad van Gambia. Voor Banjul geldt een zogenaamde code rood. Het reisadvies werd eerder deze week al aangepast naar oranje. Dat geldt voor het hele land, los van de hoofdstad.

Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders die in Banjul zijn met klem aan om binnen te blijven en alleen naar andere bestemmingen af te reizen als dat nodig is. Het vliegveld is nog steeds open en er vertrekken nog commerciële vluchten uit het land. Wel bestaat de kans dat de luchthaven plots wordt gesloten, aldus het ministerie.