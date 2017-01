Mexicaanse drugsbaas 'El Chapo' uitgeleverd aan Verenigde Staten

"De overheid heeft vandaag Guzmán uitgeleverd aan de Verenigde Staten", aldus de Mexicaanse autoriteiten. Guzmán werd vastgehouden in een gevangenis in het noorden van Mexico, hij was een van de grootste drugsbazen ter wereld.

De VS wil Guzmán berechten voor zijn talloze misdaden. Het land beschuldigt hem van moord, drugshandel, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld. Mexico liet vorig jaar op 11 januari weten dat het bereid was om mee te werken aan Guzmáns uitlevering, maar dat dit proces zeker een jaar zou gaan duren.

Guzmáns advocaten zeiden toen er alles aan te doen de uitlevering van hun cliënt te voorkomen. Zo nodig zouden ze de zaak aanvechten voor een internationaal gerechtshof. Het aanvechten is met zijn uitlevering nu definitief mislukt.

"Het is goed om hem nu eindelijk in de Verenigde Staten te hebben", laat een woordvoerder van de Amerikaanse politie weten. Volgens hem is het samenvallen van de uitlevering met de inauguratie van Donald Trump als president op vrijdag puur toeval.

Ontsnapping

Op 12 juli 2015 wist 'El Chapo' te ontsnappen uit een zwaarbewaakte gevangenis in Mexico. Na een grote klopjacht werd hij in januari 2016 weer opgepakt.

De Mexicaan stond aan het hoofd van het machtige Sinaloa kartel dat sinds ongeveer 1990 geldt als het machtigste kartel in Mexico. Hij stond ooit op de lijst van miljardairs van het Amerikaanse zakenblad Forbes.