Leider politieke vleugel IRA stapt op

De politicus zei donderdag dat hij vervroegd wil opstappen als partijleider vanwege gezondheidsproblemen.

De Noord-Ieren moeten vanwege een politieke crisis al in maart naar de stembus. McGuinness trad onlangs af als vicepremier na een ruzie over het beleid van zijn coalitiegenoot, premier Arlene Foster. Zij zou verantwoordelijk zijn voor wanbeleid inzake duurzame energiewinning.

Politiek veteraan en voormalig IRA-commandant McGuinness (66) zei in een verklaring dat hij al sinds vorig jaar van plan was in mei 2017 op te stappen. ''Helaas hebben mijn gezondheid en de huidige crisis die planning ingehaald. Ik ben fysiek niet in staat om verder te gaan in mijn huidige rol. Daarom heb ik besloten om plaats te maken voor een nieuwe leider.''