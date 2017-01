Adama Barrow ingezworen tot president Gambia

"Dit is een dag die geen enkele Gambiaan tijdens zijn leven zal vergeten", zei Barrow tijdens een toespraak in de ambassade. De nieuwe president riep ook zijn soldaten op om in de barakken te blijven. Zij die dat weigeren worden gezien als "rebellen", aldus Barrow.

West-Afrikaanse strijdtroepen hebben zich in Senegal verzameld om Jammeh te overtuigen om af te treden. De deadline verstreek in de nacht van woensdag op donderdag.

Bronnen melden aan persbureau Reuters dat vicepresident Isatou Njie-Saidy donderdag wel is afgetreden. De angst is groot dat de huidige situatie veel onrust zal veroorzaken onder de bevolking.

Woensdag liet de Gambiaanse legerleider Ousman Badjie al weten niet te zullen vechten als andere Afrikaanse strijdtroepen het Gambiaans grondgebied zouden betreden. "We gaan ons hier niet militair in mengen, dit is een politiek geschil."

​Reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor de hoofdstad van Gambia. Voor Banjul geldt een zogenaamde code rood. Het reisadvies werd eerder deze week al aangepast naar oranje. Dat geldt voor het hele land, los van de hoofdstad.

Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders die in Banjul zijn aan met klem om binnen te blijven en alleen naar andere bestemmingen af te reizen als dat nodig is. Het vliegveld is nog steeds open en er vertrekken nog commerciële vluchten uit het land.