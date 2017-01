De Iraanse nieuwszender Press TV meldde dat de brandweerlieden mogelijk zijn omgekomen tijdens het bestrijden van het vuur. Het pand van zeventien verdiepingen stortte in toen de brand de hoogste verdiepingen van het pand bereikte.

Het gebied rondom de flat was voor het instorten al afgezet door de brandweer. Het Plasco-gebouw is in 1962 gebouwd en was een van de oudste winkelcentra in Teheran.