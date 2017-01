President Mauritanië verlaat Gambia na laatste bemiddelingspoging

Aziz vloog na de gesprekken meteen terug naar buurland Senegal. Dat maakte een Senegalese presidentiële bron bekend, aldus Reuters. Op dat moment was de gestelde termijn aan Jammeh om voor middernacht af te treden, verlopen. Inhoudelijke details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt.

West-Afrikaanse strijdtroepen hebben zich inmiddels in Senegal verzameld om in te grijpen. Tot nu toe zijn er geen meldingen die wijzen op een militaire interventie. Aziz gaat nu in overleg met de Senegalese president, Macky Sall, over de te nemen maatregelen.

Senegal dreigde Gambia binnen te vallen als Jammeh geen gehoor zou geven aan de oproep. "We zijn klaar en wachten tot middernacht. Als er geen politieke oplossing is vallen we binnen", zei een kolonel van het Senegalese leger.

Ongeldig

Jammeh heeft een paar dagen voor de machtsoverdracht de noodtoestand afgekondigd. Hij probeert de verkiezingsuitslag ongeldig te laten verklaren.

Oppositiekandidaat Adama Barrow heeft de verkiezingen gewonnen. Hij wil de economie op de rails krijgen en heeft beloofd een einde te maken aan schendingen van de mensenrechten in het land.

Gevlucht

Zeker 26.000 mensen zijn Gambia ontvlucht en naar Senegal vertrokken omdat ze onrust vrezen, aldus de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. De organisatie baseert zich op cijfers van de Senegalese autoriteiten

''Tot de nacht van 16 januari waren daar 26.000 mensen. De toestroom is sindsdien scherp gestegen'', aldus Helene Caux van UNHCR. Volgens haar gaat het in 80 procent van de gevallen om vrouwen met kinderen.

Door de onrust in Gambia worden honderden Nederlandse toeristen uit het vakantieland teruggevlogen. Ook andere Europese landen halen toeristen terug uit het land.