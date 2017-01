Militairen wachten af na verlopen termijn president Gambia

Tot nu toe zijn er geen meldingen die wijzen op een militaire interventie.

Senegal dreigde Gambia binnen te vallen als Jammeh geen gehoor zou geven aan de oproep. "We zijn klaar en wachten tot middernacht. Als er geen politieke oplossing is, vallen we binnen", zei een kolonel van het Senegalese leger. Nigeria zegt de eigen luchtmacht te hebben klaargemaakt, mocht het nodig zijn om aftreden af te dwingen.

Noodtoestand

Jammeh weigert zijn verlies van de verkiezingen op 1 december te erkennen, omdat hij zegt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Jammeh heeft een paar dagen voor de machtsoverdracht de noodtoestand afgekondigd en probeert de verkiezingsuitslag ongeldig te laten verklaren.

Oppositiekandidaat Adama Barrow heeft de verkiezingen gewonnen. Hij wil de economie op de rails krijgen en heeft beloofd een einde te maken aan schendingen van de mensenrechten in het land.

Onderhandeling

De Mauritaanse president Mohamed Ould Abdel Aziz heeft Gambia kort voor middernacht (lokale tijd) verlaten, na een laatste poging Jammeh te overtuigen om af te treden.

Aziz vloog na de gesprekken meteen terug naar buurland Senegal. Inhoudelijke details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Aziz gaat nu in overleg met de Senegalese president, Macky Sall, over de te nemen maatregelen.

Vakantiegangers

Donderdag zijn in de vroege ochtend de laatste twee vliegtuigen met vakantiegangers uit Gambia geland op Schiphol. Het gaat om een toestel van reisorganisatie Corendon en een van concurrent TUI voor mensen die een pakketreis hadden geboekt bij die organisaties.

Nederlanders die alleen een ticket hadden geboekt, worden later opgehaald.

De beide Boeings 737-800 vertrokken uit de Gambiase hoofdstad Banjul om Nederlanders die naar huis wilden op te pikken. Rond 04.19 uur landde het toestel van Corendon op Hollandse bodem en zo'n twintig minuten later stond ook het vliegtuig van TUI op de grond.

De reisorganisaties hadden woensdag meerdere vliegtuigen naar het West-Afrikaanse land gestuurd om toeristen op te halen, nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies had aangescherpt. Volgens het Calamiteitenfonds hebben zo'n 1.800 toeristen hun vakantie voortijdig beëindigd.

Gevlucht

Zeker 26.000 mensen zijn Gambia ontvlucht en naar Senegal vertrokken omdat ze onrust vrezen, aldus de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. De organisatie baseert zich op cijfers van de Senegalese autoriteiten

"Tot de nacht van 16 januari waren daar 26.000 mensen. De toestroom is sindsdien scherp gestegen", aldus Helene Caux van UNHCR. Volgens haar gaat het in 80 procent van de gevallen om vrouwen met kinderen.