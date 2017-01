Rusland en Turkije voeren gezamenlijk aanval uit in Syrië

In totaal namen negen Russische en acht Turkse gevechtsvliegtuigen deel aan de missie, aldus het Russische ministerie van Defensie.

In totaal werden 36 doelwitten onder vuur genomen, zei Sergej Roedskoj van de Russische generale staf. Het zou gaan om een missie gericht tegen strijders van Islamitische Staat.

Rusland steunt de Syrische regering in de strijd tegen de rebellen in het land. Turkije daarentegen steunt de rebellen, maar levert tegelijk strijd tegen IS. Het land haalde in 2015 een Russische straaljager neer, wat een diepe crisis tot gevolg had. Inmiddels verbeteren de betrekkingen tussen de beide landen langzaam.