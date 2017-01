Eerste vliegtuig met Nederlanders geland na afgebroken reis Gambia

Het eerste toestel, een Boeing 777 met 299 passagiers, landde rond 17.00 uur op de luchthaven. De rest volgt in de avond en nacht. In totaal komen vijfhonderd Nederlanders woensdag terug.

Ze breken hun vakantie in het West-Afrikaanse land af nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies had aangescherpt. In Gambia is politieke onrust ontstaan, omdat president Yahya Jammeh de macht weigert over te dragen na verloren verkiezingen. Hij kondigde dinsdag de noodtoestand af.

Een woordvoerder van TUI zegt woensdag op Schiphol tegen NU.nl dat veiligheid voor hen voorop staat. "We hebben vijf vluchten per week naar Gambia in deze periode. We gaan er niet heenvliegen totdat het reisadvies aangepast wordt. Vanmorgen zou er een vlucht heengaan en die is ook gegaan, maar alleen om mensen weer terug te brengen in plaats van ze te brengen."

TUI heeft, net als concurrent Corendon, vliegtuigen naar de hoofdstad Banjul gedirigeerd om vakantiegangers die terug naar huis willen op te halen.

Iedereen

''Bijna iedereen wil mee'', vertelde een woordvoerster van Corendon. ''Maar een enkeling wil blijven. Sommige mensen willen gewoon hun vakantie voortzetten.'' Zij moeten zich er wel bewust van zijn dat hun reisverzekering vanaf nu ongeldig is, zegt de woordvoerder.

De onrust in Gambia beperkt zich vooralsnog tot het politieke toneel. ''Het is er heel rustig, horen wij.'' Het risico bestaat echter dat dit niet zo blijft. Andere landen in de regio hebben al gedreigd met militair ingrijpen als Jammeh niet opgestapt. Zijn rivaal Adama Barrow zou eigenlijk donderdag beëdigd moeten worden.

Miljoen euro

Het Calamiteitenfonds, het garantiefonds voor reisorganisatoren, schat tot een miljoen euro te moeten uittrekken voor gedupeerde reizigers. In totaal worden volgens het fonds ongeveer 1.800 Nederlanders gerepatrieerd.

Naast klanten van TUI en Corendon gaat het om reizigers die via kleinere organisaties hebben geboekt, bevestigt het fonds berichtgeving van TravMagazine, een vakblad voor de reisbranche.

Naast de kosten voor het terughalen van de mensen, geeft het Calamiteitenfonds ook een vergoeding voor de vakantiedagen die de reizigers ter plekke eigenlijk nog tegoed hadden. In totaal schat de directeur van het fonds, Erik Jan Reuver, de kosten op ''vele tonnen tot een miljoen euro''.

Schatten

Het exacte bedrag is momenteel moeilijk in te schatten omdat hiervoor eerst zicht moet komen op het aantal vakantiedagen dat de gedupeerde reizigers nog tegoed hadden. De Reuver: ''De schadebedrag dat wordt uitgekeerd is een evenredig deel van de reissom. Iemand die halverwege zijn vakantie van 1000 euro was, krijgt dus 500 euro terug.''

Het Calamiteitenfonds verkrijgt zijn middelen via klanten van bij het fonds aangesloten reisbureaus. Per boeking dragen zij 2,50 euro af aan de organisatie. Volgens de directeur is uitkering van de schadevergoeding voor Gambiagangers geen enkel probleem. ''We hebben in totaal 45 miljoen euro in kas.''