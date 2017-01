Malta wil ook Europese migratiedeal met Noord-Afrika

Volgens de Maltese premier Joseph Muscat zet zo'n overeenkomst een rem op de grote aantallen bootvluchtelingen die volgens hem dit voorjaar via de centrale Middellandse Zee vallen te verwachten.

Hij zei dit woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg waar hij zijn plannen presenteerde voor het EU-voorzitterschap dat Malta in januari van Slowakije heeft overgenomen voor zes maanden. Sinds de Turkije-deal is het aantal vluchtelingen via de oostelijke Middellandse Zee drastisch afgenomen.

Malta wordt al jaren geconfronteerd met duizenden vluchtelingen uit vooral Libië. Daarom zal er een asiel-agentschap op Malta worden opgericht, beloofde de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Daar wordt uitgemaakt welke asielzoekers een serieuze kans maken om in de EU te worden toegelaten en welke worden teruggestuurd.