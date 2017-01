Schutter nachtclub Istanbul wilde aanslag op Taksimplein plegen

Dat heeft de schutter, Abdulkadir Masharipov, volgens de autoriteiten verklaard, meldt de Turkse krant Hurriyet woensdag. Masharipov kreeg naar eigen zeggen orders van een emir, een geestelijk leider, van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Raqqah.

Masharipov werd op 16 januari door de Turkse autoriteiten opgepakt. Kort daarna bekende hij de aanslag te hebben gepleegd op de nachtclub in Istanbul.

Tegenover Turkije heeft hij verklaard dat hij via Iran Turkije was binnengekomen. Hij verbleef in de centraal-Turkse stad Konya en kreeg daar de order vanuit Syrië om tijdens de jaarwisseling een aanslag te plegen op het Taksim-plein.

Taksim

Voor de jaarwisseling waren er strenge veiligheidsmaatregelen genomen op het plein dat ook veel wordt bezocht door toeristen. Masharipov nam daarop contact op met de emir, die hem beveelde een nieuw doelwit te zoeken.

Met een taxi ging hij naar de nachtclub Reina. Toen hij zag dat daar wel een aanslag kon worden gepleegd, nam hij opnieuw contact op met Syrië. Nadat hij toestemming kreeg de club aan te vallen, was hij teruggegaan naar een schuiplaats om wapens op te halen.

Training

De Turkse autoriteiten vermoeden dat de schutter wapentraining heeft gehad in een kamp van al-Qaeda in Irak, voordat hij zich aansloot bij IS. Hij kwam op 16 december aan in Istanbul.

Na de aanslag is de schutter naar diverse steden in Turkije gereisd. Hij werd opgepakt in Essenyurt, waar hij een kamer huurde van een Irakees. Een dag na de aanslag had hij weer contact met de IS-leider in Syrië. Hij was waarschijnlijk van plan terug naar Syrië te reizen.

De Turkse autoriteiten zeggen twintig IS-cellen te hebben opgerold in Essenyurt in het onderzoek naar Masharipov.