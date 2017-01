Rusland verlengt verblijfsvergunning Snowden met drie jaar

Woordvoerder Maria Zacharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de verlenging van de verblijfsvergunning op Facebook bevestigd.

Zacharova reageert in haar bericht op uitlatingen van het voormalige plaatsvervangend hoofd van de CIA, Michael Morell. Hij riep de Russische president Vladimir Poetin op Snowden uit te leveren, omdat dat een "perfect cadeau" zou zijn voor Donald Trump bij zijn inauguratie in de VS.

"Je begrijpt Rusland niet", schrijft de woordvoerder als afsluiting van haar bericht. Snowden is naar Rusland gevlucht, nadat hij in Hong Kong tegenover journalisten onthulde welke middelen de NSA en de Britse GCHQ gebruiken voor het onderscheppen van telefoon- en internetverkeer.

Snowden is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor spionage. Hij zegt zelf alleen terug te willen naar zijn thuisland als hem een eerlijke rechtsgang kan worden gegarandeerd.

Volgens Snowdens advocaat in Rusland kan de Amerikaan komend jaar een Russisch paspoort aanvragen. Wie vijf jaar in Rusland verblijft maakt kans op burgerschap.

Manning

Dinsdag werd bekend dat klokkenluider Chelsea Manning, die geheime documenten doorspeelde aan Wikileaks, vervroegd vrijkomt. Manning werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar cel, maar komt in mei vrij.

De zaak-Manning is volgens het Witte Huis wezenlijk anders dan die van Snowden. Manning is veroordeeld door een militaire rechtbank, heeft de straf gedeeltelijk uitgezeten en heeft haar misdaden erkend. Snowden daarentegen probeert vervolging te voorkomen en is gevlucht naar een vijandig land.